برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه بحسب مصادر إيطالية، فقد توصل برشلونة لاتفاق مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس على توقيع عقد مدته 4 سنوات.

وأضافت "يتبقى لإتمام الصفقة، اتفاق برشلونة ويوفنتوس لدمج لاعبين آخرين في الصفقة، وبيانيتش نفسه أكد لمسؤولي البارسا رغبته في الانضمام للفريق الكاتالوني".

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وتابعت "يوفنتوس طلب بعض اللاعبين من برشلونة، والنادي الكاتالوني مُصر على أن يتواجد الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة".

وكان بيانيتش قد حاول الرحيل الصيف الماضي عن السيدة العجوز، لكن إدارة النادي رفضت وتمسكت باستمراره، وحاليًا تم وضعه في السوق، في ظل وجود اهتمام كبير به من تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وتبلغ قيمة اللاعب الدولي البوسني حاليًا 50 مليون يورو، لكن ستقل هذه القيمة بسبب الأضرار المالية بسبب تفشي وباء كورونا، وربما تصل إلى 30 مليون يورو.