البعنة: تعليق الدراسة باستثناء المتقدمين للبجروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة أولياء أمور الطلاب الموحدة في قرية البعنة تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية باستثناء طلاب الحوادي عشر والثواني عشر، وذلك للتحضير لامتحانات البجروت.

وأكدت أن عودة الطلاب منوطة باستكمال التوصيات والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت اللجنة بيانا ذكرت فيه أنه "بعد جولة ميدانية قامت بها لجنة أولياء أمور الطلاب الموحدة في قرية البعنة (أمس السبت) الساعة العاشرة صباحًا للمدارس الابتدائية والشاملة، وشارك في هذه الجولة التفقدية رؤساء اللجان وأعضاء يمثلون جميع المدارس، وبعد الاطلاع عن قرب وعن كثب وتفقد المدارس بصورة مهنية (حسب معطيات وتوصيات وزارة الصحة)، وبعد التواصل مع الهيئات التدريسية، فقد رأت اللجنة ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومن باب الحرص على سلامة الطلاب والمعلمين والعمال. أن المدارس جميعها لغاية هذه اللحظة لم تستوف كامل الشروط التي وضعتها وزارة الصحة كشرط لعودة الطلاب إليها".

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وأضافت أن "تصنيف دير الأسد (كبلدة حمراء) مستثناة من عودة الطلاب إلى مدارسها من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وذلك لكثرة الإصابات فيها، فإن اللجنة إذ تعتبر أن دير الأسد والبعنة هي كبلدة واحدة (وهكذا تعاملت جميع الوزارات المذكورة معها عندما تم فرض إغلاق شامل على البعنة ودير الأسد، مع العلم أن كثرة الإصابات كانت في دير الأسد وليست في البعنة)، ويجدر التنبيه إلى أن معظم معلمي المدارس في البعنة هم من سكان دير الأسد، والذين تتجاوز نسبتهم في بعض المدارس 50%".

وأكدت اللجنة أنه "بناء على ما ذكر، فقد قررت اللجنة باجتماعها المنعقد، الساعة الواحدة ظهرًا، وبحضور أعضائها الممثلين عن جميع المدارس ما يلي: تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية (روضات، بساتين، المرحلة الابتدائية، الإعدادية، تعليم خاص) حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك طلاب الحوادي عشر والثواني عشر، وذلك للتحضير لامتحانات البجروت".

وختمت لجنة أولياء أمور الطلاب الموحدة في قرية البعنة بالقول إن "عودة الطلاب منوطة باستكمال التوصيات والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، والإعلان عن عودة الطلاب لا يكون إلا بقرار صادر عن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية الموحدة فقط".