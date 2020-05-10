كورونا عالميا: 280 ألف حالة وفاة والإصابات تتخطى الـ4 مليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز عدد الإصابات المؤكدة عالميا بفيروس كورونا المستجد 4 ملايين حالة، توفي منها أكثر من 280 ألفا، وتماثل للشفاء 1.34 مليون مصاب.

وتأتي هذه الإحصائيات، مع شروع دول أوروبية كبرى تخفيف إجراءات الحجر الشامل التي فرضت قرابة شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا.

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث، إلى التضامن للخروج من أزمة وباء كورونا بحال أكثر قوة، وذلك في فيديو نشر على "تويتر" بمناسبة يوم أوروبا.

وأعلنت الصين د عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد. وفي حين استمرت مؤشرات التعافي في دول أوروبية.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وهذه أكبر حصيلة يومية تسجلها الصين منذ 28 نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة اثنتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الـ12 منقولة محليا، من ضمنها 11 حالة في إقليم جيلين شمالي شرقي الصين.

وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 82,901 حالة، في حين استمر عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة 1568 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفا و746، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة، هناك 1309164 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

بينما في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169 ألف و218 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.

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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد في يوليو/ تموز "هدفنا هو أن تخرج أوروبا أقوى من فيروس كورونا وأزمة كوفيد-19".

في فرنسا، أقر البرلمان بشكل نهائي مساء السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من تموز/يوليو. ويسمح النص بتضييق بعض الحريات وإنشاء "نظام جمع معلومات" مثير للجدل لرصد المصابين بكوفيد-19 والأشخاص الذين يحتكون بهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 80 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أقل حصيلة وفيات في البلاد منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وتراجعت أرقام المرضى في غرف العناية الفائقة أيضا، حيث تم إدخال 38 مريضا فقط إليها خلال 24، داعية إلى مواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

بينما في إسبانيا يستعد نحو 51% من السكان للانطلاق غدا الاثنين في "المرحلة 1" من خطة تخفيف من أربع مراحل بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون فيها حققت المعايير اللازمة.

وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار، ستفتح الحانات والمطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق لأول مرة منذ ما يقارب شهرين.

وفي إيطاليا، أعلنت وكالة الحماية المدنية السبت تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة مع 243 وفاة في اليوم السابق.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة أيضا إلى 1083 انخفاضا من 1327 حالة سجلت يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض في إيطاليا بلغ 30,395، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا 218,268 حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.