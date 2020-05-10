طرعان: إصابة خطيرة وأخرى طفيفة بجريمتي إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بالعشرينيات من عمرهما من قرية طرعان بجروح وصفت بين الطفيفة والخطيرة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا فجر اليوم الأحد بالقرب من مفرق مسكنة "جولاني".

في الجريمة الأولى أصيب شاب (21 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار فجرا، بالقرب من مفرق مسكنة، ونقل الجريح إلى مستشفى بوريا في طبرية لتلقي العلاج.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب تعرض لإطلاق نار في الجزء الأسفل من جسده من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنها قامت بجمع أدلة من مسرح الجريمة، وشرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث دون أن تنفذ أي اعتقالات.

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بينما في الجريمة الثانية، أفادت الشرطة أن شابا يبلغ من العمر (27 عاما)، تعرض لإطلاق نار في طريق ترابية على مشارف قرية طرعان، ونقل إلى مستشفى بوريا، وهو في حالة خطيرة.

وسبق ذلك، فقد اعتقلت الشرطة في ساعات متأخرة من الليل 6 شبان، وذلك في أعقاب تجدد شجار الذي نشب في القرية، يوم السبت، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، بحسب مزاعم الشرطة.

وتم خلال الشجار إلقاء الحجارة والتسبب بأضرار لسيارات دون الإبلاغ عن إصابات، ولم تعلن الشرطة إذا ما كان هناك أي علاقة بين الشجار وحوادث إطلاق النار عند مفرق مسكنة.