حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة توالي الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة صباحا خصوصا في الجبال.
وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا، وفي الجبال تكون الأجواء مائلة للبرودة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح غربية بوجه عام.
في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء ربيعية دافئة بشكل عام وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار.
وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى غربية.
كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع طقس مستقر وصحو، في يوم الثلاثاء، وتسود أجواء دافئة في الجبال وحارة نسبيا في باقي المناطق نهارا.
وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة.
في يوم الأربعاء، يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة بوجه عام، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.
وفي ساعات الليل تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا وتسود دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية.
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