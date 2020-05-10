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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مليشيا الحوثي تصفي ثلاثة من أبناء قيفة في رداع والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
صورة أرشيفية
قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، إن المليشيات الحوثية أقدمت على تصفية ثلاثة من أبناء قيفة أثناء توجههم لمديرية ردمان تلبية لداعي النكف القبلي. وذكرت المصادر، أن المليشيات صفت كلاً من أسامة أحمد محمد زاجها، وحفظ الله عبدالله الحليسي، إضافة إلى شخص ثالث لم يتم التعرف على اسمه، بعد أسرهم. ووفق المصادر فإن الثلاثة الشهداء كانوا ضمن مجاميع من أبناء قيفة في طريقهم لتلبية النكف إلا انهم تأخروا في الطريق وانفردوا عن الآخرين، قبل أن ينصب الحوثيون لهم كميناً في منطقة دار النجد، وعندما وصلوا إليهم اشتبكوا معهم وجرح أحدهم بعد محاصرتهم ثم أسرهم الحوثيون ونقلوهم إلى منطقة مجهولة قبل أن يقوموا بتصفيتهم ورميهم على قارعة الطريق. وتداول ناشطون فيديو للثلاثة الشهداء بعد أن رمتهم المليشيات في منطقة القازحة حول عباس، ما يؤكد انها قامت بتصفيتهم بطريقة وحشية واحراقهم، لتضاف إلى جرائم المليشيات الحوثية بحق أبناء البيضاء.
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