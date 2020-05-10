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شكرا لقرائتكم خبر عن زير خارجية أمريكا: ترامب جنب العالم مخاطر إيران بهذه الخطوة والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
صورة أرشيفية
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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن انسحاب واشنطن قبل عامين من الاتفاق النووي الإيراني جعل المنطقة أكثر أمنا. وكتب بومبيو خلال تغريدة على "تويتر": "انسحاب ترامب قبل عامين من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران من العنف والتهديدات النووية". وتابع "اليوم الأميركيون يعيشون أكثر أمنا ومنطقة الشرق الأوسط باتت أكثر سلاما أفضل من الوقت السابق". وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع طهران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها، كما تفاقم الأمر أكثر بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي. وتراجعت إيران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه.
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