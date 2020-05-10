شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يشيد بدور الإمارات الإنساني ودعمها لمواجهة كورونا بعدن والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 صورة أرشيفية أشاد قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبد الله صالح، بالدور الإنساني لدولة الإمارات في مواجهة وباء كورونا. وكتب العميد طارق صالح، عبر على حسابه في تويتر: "دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائماً سباقة في المواقف البطولية والإنسانية وهاهم اليوم أول من يرسل الدعم السخي لمواجهة جائحة كورونا في عدن. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت خمس طائرات تحمل 120 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى العاصمة عدن، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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