شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة" تحيل 12 يمنياً مهرَّباً للحجر الصحي بباب المندب والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 صورة أرشيفية ألقت القوات المشتركة في باب المندب القبض على قارب قام بتهريب 12 يمنياً قدموا من دولة جيبوتي عبر ساحل باب المندب وأحالتهم إلى الحجر الصحي لعزلهم في مكان بعيد وآمن، بينما يجري الفريق الطبي فحوصاته اللازمة للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها. وذكرت القوات المرابطة بباب المندب أنه سيتم استكمال فترة الحجر المقررة لهم لمدة 14 يوماً، ومن ثم سيتم التواصل مع مكتب الصحة في مديرية ذو باب لاستلامهم لكونه الجهة المختصة في وزارة الصحة.

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