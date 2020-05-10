شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و 5 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة، بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصا.

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