شكرا لقرائتكم خبر عن 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3399 . وأكدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.

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