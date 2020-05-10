شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تمدد قيود «كورونا» 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

مددت الحكومة الماليزية القيود على الحركة وأنشطة الأعمال لمدة أربعة أسابيع أخرى حتى التاسع من يونيو ، وسط إعادة فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي الذي توقف تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي وقت سابق سُمح للشركات باستئناف العمل كالمعتاد لكن بموجب إرشادات صحية صارمة، بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء. وأبلغت ماليزيا عن 6589 إصابة بكورونا بينها 108 وفيات.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التلفزيون اليوم الأحد إن القواعد الحالية ستظل سارية حتى الموعد الجديد في يونيو ، وتشمل الالتزام بقواعد النظافة المشددة والتباعد الاجتماعي.