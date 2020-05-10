شكرا لقرائتكم خبر عن منذ ما يزيد عن شهر.. ووهان الصينية تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي.

وبينما صنفت الصين رسميا يوم الخميس الماضي كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر

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وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان مركز انتشار المرض هي الأولى منذ الثالث من أبريل وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.

وبخلاف الحالة في ووهان والحالات الإحدى عشرة في مدينة شولان، كانت الحالتان الباقيتان قادمتين من الخارج.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.