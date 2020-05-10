الأمن الأفغاني يقتل مسلحين اثنين جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمن الأفغاني، الأحد، مقتل مسلحين اثنين ألقيا قنابل يدوية على برج للمراقبة الأمنية في إقليم قندهار جنوب البلاد.

وقال الجنرال، تادين خان أشاكزاي، قائد شرطة قندهار إن المسلحين ألقيا قنابل يدوية على برج للمراقبة الأمنية في المنطقة العاشرة بمدينة قندهار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ردت على ذلك وقتلتهما.

وفي أحدث هجمات طالبان، الجمعة، قال حاكم إقليم خوست إن مسلحي الحركة قتلوا قائدا للشرطة واثنين آخرين في هجوم بقنبلة زُرعت على جانب الطريق.

وأعلنت الحركة وعلى لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على تويتر، مسؤوليتها عن هجوم خوست.