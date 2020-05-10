روسيا تختبر منظومة "إس-500" متعددة الأهداف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الأحد، بدء اختبار نظام الدفاع الجوي "إس -500" بروميثيوس، الذي سيكون له تحسينات كبيرة بالمقارنة مع الجيل السابق من هذه السلسلة.



وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية،: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها، ويتم اختبارها".

وأضاف أن عناصر النظام الجديد لن تظهر في العرض المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، والذي كان من المقرر إقامته أمس قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو ن عقد الدولة لشراء إس-500 من المقرر أن يوقع في عام 2021 ، ومن المقرر التسليم في 2025.

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ويأتي الكشف عن اختبارات "إس 500" عقب تصريحات وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو قال فيها إنه لا يجب أن تؤثر أزمة تفشي وباء كورونا على الأنشطة اليومية للقوات الروسية، بما في ذلك الأعمال التدريبية.

وبحسب الإعلام الروسي فإن نظام الدفاع الجوي الجديد سيكون قادرًا على اعتراض الأهداف على مسافة تصل إلى 600 كم، في نفس الوقت تعقب ومهاجمة 10 أهداف باليستية تتحرك أسرع 20 مرة من سرعة الصوت.



وتعد الميزة الفريدة في إس-500 هي قدرتها المذهلة على التعامل مع أكبر قدر ممكن من أنواع الأهداف من بينها الطائرات والمروحيات والصواريخ البالستية، وكذلك مع الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.