كولومبيا تجري مباحثات لاستعادة زوارق تحتجزها فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت كولومبيا، الأحد، عن أنها تجري مباحثات مع جارتها فنزويلا؛ لاستعادة ثلاثة زوارق حربية أعلنت كاراكاس العثور عليها، السبت، أثناء قيامها بدوريات في نهر أورينوكو.

جاء ذلك بعد عدة أيام من اتهام فنزويلا لحكومة بوجوتا بدعم ما أسمته "غزوا فاشل".

وقالت البحرية الكولومبية، في بيان، إنه طبقا لتحقيق مبدئي فقد جرفت تيارات شديدة في النهر تلك الزوارق.

بدوره، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريحات تلفزيونية، إن الجيش سيعيد الزوارق إذا قدمت الحكومة الكولومبية طلبا رسميا لاستعادتها.

وأضاف أن فنزويلا تعتزم تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة تتهم فيها كولومبيا والولايات المتحدة بخرق القانون الدولي بسبب ما أسماه "الغزو الفاشل".

وبحسب وزارة الدفاع الفنزويلية فإن الزوارق الخفيفة كانت مزودة بمدافع رشاشة وذخيرة لكن لم يكن عليها أفراد.

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وأوضحت الوزارة أنها اكتشفتها أثناء تنفيذ عملية على مستوى البلاد لضمان "حرية وسيادة" فنزويلا.

وأعلنت السلطات الفنزويلية الأحد الماضي صد هجوم لمجموعة مسلحة بواسطة زوارق عبر ميناء لا غوايرا خارج العاصمة كاراكاس.

ووصفت المهاجمين بأنهم "إرهابيون مرتزقة" يهدفون إلى الإطاحة بحكومة فنزويلا وخلق حالة من الفوضى.

ولاحقا بث التلفزيون الرسمي مقطع فيديو لاستجواب جندي أمريكي سابق، قال فيه إن شركة أمنية بفلوريدا تعاقدت معه لتدريب قوات فنزويلية منشقة في كولومبيا على عملية للسيطرة على مطار كراكاس وإلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على الرجل ويدعى لوك دنمان مع 12 شخصا آخرين، ومنهم مواطن أمريكي آخر، خلال محاولتهم دخول فنزويلا على زورق يوم الاثنين من كولومبيا.