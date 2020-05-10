ترامب يبحث في جائحة كوفيد-19 والوضع بفنزويلا مع نظيره البيروفي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البيروفيّ مارتن فيزكارا هاتفيّاً السبت في جائحة كوفيد-19 والوضع بفنزويلا، حسب ما أعلنت السفارة الأميركيّة في ليما.

وقالت السفارة في بيان إنّ ترامب "أثنى على شجاعة ومقاومة شعب البيرو في عزمه على الحدّ من انتشار الفيروس" وعرض على فيزكارا دعم الولايات المتحدة في مكافحة الوباء.

واعتبر الرئيسان أنّ "التعاون الدولي ضروريّ لمواجهة هذه الأزمة الصحّية"، حسب البيان.

كذلك، عرض ترامب وفيزكارا الوضع في فنزويلا حيث اعتُقل جنديّان أميركيّان سابقان واتُّهما بمحاولة إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

Advertisements

وأشارت السفارة الأميركية إلى أنّ ترامب "شكر للرئيس فيزكارا دعمه القويّ لعودة الديمقراطيّة إلى فنزويلا".

كانت البيرو أسّست مجموعة ليما التي تضمّ بلداناً تعتبر على غرار الولايات المتحدة أنّ مادورو رئيس غير شرعي وتعترف في المقابل بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.