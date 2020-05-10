حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تتخطى 200 ألف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت السلطات الروسية اليوم الأحد إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209688.

وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخصا توفوا خلال اليوم المنصرم مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.

وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في فرنسا وألمانيا لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.