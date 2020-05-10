البزري يدعو إلى مراجعة جدية لسياسة الحكومة اتجاه وباء الكورونا

دعا عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية الدكتور ​عبد الرحمن البزري، الى "مراجعة دقيقة لعملية عودة أهلنا المغتربين من الخارج الى ​لبنان​، وذلك بعد ورود الكثير من المعلومات والروايات من بعض المسافرين عن تجاوزات تُثير القلق تتعلق بكيفية السفر، واكتظاظ الطائرات، وعدم الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، وبعدم وضع الكمامات الواقية"، معتبراً أن "تكرار هذه المعلومات الواردة تشير الى جدية هذا الموضوع وضرورة مراجعته الدقيقة حرصاً على ​سلامة​ أبنائنا المغتربين وسلامة عائلاتهم، إضافة الى سلامة ​المجتمع اللبناني​ ككل".

وشدد على أنه "علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية خاصة بعد حالة التفلّت التي عاشها لبنان خلال أيام وربما خلال الأسابيع الأخيرة منذ أن أعلنت ​الحكومة​ تراجعها عن بعض إجراءاتها دون أن يكون هنالك خطوات عملية جدية لمراقبة حالة إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي ودون قواعد دقيقة لهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في حال إستمراره لا يُبشّر بالخير، ويدق ناقوس الخطر، ويرفع من احتمال منسوب عودة نشاط الفيروس، وخسارة بعض المكاسب التي تم تحقيقها، والعودة إلى نقطة البداية في مرحلة مواجهة وباء ​الكورونا​". ​​​​​​​

