السيد: ليس دياب من غَبَن أيّ طائفة

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بحجّة الإجحاف بحصّة الأرثوذوكس بالدولة، نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إيلي الفرزلي الفرزلي هاجم رئيس الحكومة حسان دياب ونقل عنه تحقير الطائفة، ولكن، منذ حكومة السنيورة عام 2005 إلى حكومة سعد الحريري الأخيرة كانت حصة الأرثوذوكس مشاعاً يتقاسمه الحريري والموارنة، وليس دياب من غَبَن أيّ طائفة،
أم يستضعفونه لأنّه غير طائفي ولا يشتري ولا يبيع؟!".
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