السيد: ليس دياب من غَبَن أيّ طائفة

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بحجّة الإجحاف بحصّة الأرثوذوكس ب​الدولة​، نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إيلي الفرزلي الفرزلي هاجم رئيس الحكومة حسان دياب ونقل عنه تحقير ال​طائفة​، ولكن، منذ ​حكومة السنيورة​ عام 2005 إلى حكومة سعد الحريري الأخيرة كانت حصة الأرثوذوكس مشاعاً يتقاسمه الحريري و​الموارنة​، وليس دياب من غَبَن أيّ طائفة،

أم يستضعفونه لأنّه غير طائفي ولا يشتري ولا يبيع؟!​​​​​".