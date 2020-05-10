هاشم: اللبنانيون بإنتظار ترجمة فعلية لأي خطوة لوضع حد لهدر المال العام

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "اللبنانيين ما زالوا بإنتظار ترجمة فعلية لأي خطوة لوضع حد لهدر ​المال​ العام واستعادة أموال وأملاك ​الدولة​ والتي هي ملك الناس"، مشيرا الى أنه "بعد مرور ايام على إشارة مدعي عام التمييز لوضع الدولة يدها على هذه الأملاك بكل منشآتها لاستثمارها لمصلحة الدولة خاصة بعد انتهت المهل التي سمح بها القانون الا تستحق هذه الخطوة المتابعة وترجمتها لانها خطوة على طريق الف ميل اعادة ​الأموال المنهوبة​ لإنقاذ وطننا من الانهيار المالي والاقتصادي".

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