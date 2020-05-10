طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات ; كما تنشط الرياح أحياناً.
الإثنين:مشمس الى قليل الغيوم ، دون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملموس على الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.
الثلاثاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
الأربعاء: مشمس إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة .
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