طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم، دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات ; كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين:مشمس الى قليل الغيوم ، دون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملموس على الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.

الثلاثاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: مشمس إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة .