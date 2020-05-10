تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​- شعبة المكافحة البرية من توقيف فان بعد الاشتباه بحمولته. وتبين أنه محمّل بصناديق السردين الأجنبي المهرب فاق عددها الـ120 صندوقا، جرى حجزها واقتيادها مع المخالف الى المركز في طرابلس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجمارك في طرابلس ضبطت فان محمّل بصناديق السردين الأجنبي المهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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