بلدية صور حذرت من التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية

حذرت بلدية صور، في بيان التعاونيات والمحال التجارية، من "التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية".
وأكد رئيس البلدية حسن دبوق أن "هناك إجراءات ستتخذ بحق المتلاعبين بالأسعار، انطلاقا من قانون البلديات ولا سيما المادة 74 وقانون حماية المستهلك، وأن شرطة البلدية ستتابع القيام بواجباتها ومراقبة الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك".
ودعا المواطنين إلى "التبليغ في حال وجود أي تلاعب بالأسعار، لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين".
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