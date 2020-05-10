بلدية صور حذرت من التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية

حذرت ​بلدية صور​، في بيان ​التعاونيات​ والمحال التجارية، من "التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية".

وأكد رئيس ​البلدية​ ​حسن دبوق​ أن "هناك إجراءات ستتخذ بحق المتلاعبين بالأسعار، انطلاقا من ​قانون البلديات​ ولا سيما المادة 74 وقانون ​حماية المستهلك​، وأن شرطة البلدية ستتابع القيام بواجباتها ومراقبة الأسعار بالتعاون مع ​وزارة الاقتصاد​ و​مصلحة حماية المستهلك​".

ودعا المواطنين إلى "التبليغ في حال وجود أي تلاعب بالأسعار، لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين".

إضغط للمزيد