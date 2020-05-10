قرداحي: المناقشات مع صندوق النقد ستبدأ غدا واحسنت الحكومة بعدم دفع الدين

لفت الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​ في حديث تلفزيوني الى أن "​الحكومة​ اتخذت القرار الصائب بعدم دفع دين ​لبنان​ باليوروبوند"، مشيرا الى أن "كثيرين كانوا سابقاً يؤيدون الدفع ولكن بعد ان تم اكتشاف أن معظم ​المصارف​ باعت السندات الى الخارج وبالتالي فإن الاموال ستخرج خارج البلد تغير الامر".

واشار الى أن "اعادة هيكلة ​الدين​ هدفه حفض مستوى الدين أقله 100% من الناتج المحلي"، معتبرا أن "​الاقتصاد اللبناني​ سينكمش بكل الاحوال، والانكماش الذي حصل وتعاظم الصيف الماضي وانفجر بتشرين والانكماش لا علاقة له بالخطة بل ان الخطة تواكب الانكماش لتسهيل عملية الخروج من الازمة".

وكشف أن "المناقشات مع ​صندوق النقد​ ستبدأ غدا"، متسائلا "هل اذا لم نضع الخطة توقف انخفاض سعرالصرف أو أن المؤسسات هي التي تقفل"، مؤكدا أن "ما وصلنا اليه ليس سببه الخطة وهي بنفس الوقت لن توقف الانهيار بشكل فجائي"، مضيفا: "من لحظة وصول الى اتفاق مع صندوق النقد وبعدها سنة ونصف أو سنتين نكون بدأنا نرى النور ونخرج من النفق المظلم".