لفت الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في حديث تلفزيوني الى أن "الحكومة اتخذت القرار الصائب بعدم دفع دين لبنان باليوروبوند"، مشيرا الى أن "كثيرين كانوا سابقاً يؤيدون الدفع ولكن بعد ان تم اكتشاف أن معظم المصارف باعت السندات الى الخارج وبالتالي فإن الاموال ستخرج خارج البلد تغير الامر".
واشار الى أن "اعادة هيكلة الدين هدفه حفض مستوى الدين أقله 100% من الناتج المحلي"، معتبرا أن "الاقتصاد اللبناني سينكمش بكل الاحوال، والانكماش الذي حصل وتعاظم الصيف الماضي وانفجر بتشرين والانكماش لا علاقة له بالخطة بل ان الخطة تواكب الانكماش لتسهيل عملية الخروج من الازمة".
وكشف أن "المناقشات مع صندوق النقد ستبدأ غدا"، متسائلا "هل اذا لم نضع الخطة توقف انخفاض سعرالصرف أو أن المؤسسات هي التي تقفل"، مؤكدا أن "ما وصلنا اليه ليس سببه الخطة وهي بنفس الوقت لن توقف الانهيار بشكل فجائي"، مضيفا: "من لحظة وصول الى اتفاق مع صندوق النقد وبعدها سنة ونصف أو سنتين نكون بدأنا نرى النور ونخرج من النفق المظلم".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: المناقشات مع صندوق النقد ستبدأ غدا واحسنت الحكومة بعدم دفع الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.