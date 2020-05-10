بلدية برجا: لا اصابات إيجابية بكورونا في البلدة

أكدت خلية الأزمة في ​بلدية برجا​ أنه "بتكاتف الأهل والأطباء والأحزاب والجمعيات والقطاعات والممرضين، استطاعت خلية الأزمة التابعة للبلدية إحتواء ​فيروس كورونا​، بعد شفاء كل المصابين والتأكد من النتائج السلبية للمخالطين"، وأشارت الى "انه بعد 44 يوما من المتابعة، ومن خلال المراقبة اليومية للمصابين والمحجورين، أصبحت برجا اليوم خالية من أية إصابات".

وأكدت الخلية أيضا في بيان "الجهوزية التامة والمتابعة الدائمة لكل المستجدات الصحية، وأنها ستبقى العين الساهرة على صحة برجا وأبنائها، وأنها تتابع حاليا أبنائها الوافدين من السفر والمحجورين تبعا لأصول الحجر". وأضافت: "بعد خروج بلدتنا من هذه الجائحة سالمة، فإن بلدية برجا وخلية الأزمة التابعة لها تتوجه بالشكر لأهلنا البرجاويين والمقيمين. كما تشكر لكل من أصحاب المتاجر و​المهن الحرة​ استجابتهم للتدابير وإيقاف أشغالهم عبر الالتزام ب​الحجر المنزلي​، مما ساعد في تضييق دائرة ​الإصابات​ عبر الوقاية التي تعتبر أفضل من العلاج في مواجهة ​الأمراض​ الجرثومية".

كما شكرت لكل من أسهم وقدم المساعدة المادية او العينية او المعنوية في هذه المرحلة الحرجة، مما كان له الأثر الطيب في ​تحقيق​ التكافل الإجتماعي المميز بين أبناء بلدتنا في هذه المرحلة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة". وشكرت الخلية للجمعيات "التي تعاونت ونسقت معها والتي قدمت وما زالت تقدم الدعم لأهلنا في برجا، وللشباب المتطوعين دورهم الريادي في متابعة الأمور اللوجستية والتوعوية والإرشادية، والذين تحملوا المسؤوليات الجسام وكانوا صلة الوصل بين خلية الأزمة والشارع البرجاوي الطيب".