البحرية الكولومبية: القوارب التي تم اكتشافها في فنزويلا جرفها التيار

اشارت ​القوات​ البحرية الكولومبية، في بيان الى انه " التيار المائي جرف الزوارق الثلاثة التابعة للبحرية الكولومبية، التي كانت راسية في موقع محدد لها بالقرب من نهر ميتا في مقاطعة فيتشادا، بالقرب من الحدود الكولومبية الفنزويلية، ونقلت ​المياه​ هذه القوارب إلى أراضي ​فنزويلا​".

ونوهت البحرية الكولومبية، بأنها اتصلت بالجانب الفنزويلي للاستفسار عن وضع القوارب.

ولفت البيان الى ان "البحرية الفنزويلية اكدت أنها عثرت على قوارب، وسيتم تسليمها إلى البحرية الكولومبية بمجرد تلقي الإذن من ​القيادة​ العليا".

في وقت سابق، اكتشفت ​القوات المسلحة​ الوطنية الفنزويلية ثلاثة قوارب تابعة للبحرية الكولومبية تحمل أسلحة وهي راسية على الشاطئ الفنزويلي.

وقبل ذلك شدد وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، في كلمة له " مجموعة مرتزقة إرهابيين من ​كولومبيا​، حاولت في يوم 3 ايار تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء ​حكومة​ فنزويلا وتنفيذ انقلاب على ​السلطة​".