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تسجل 88 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 88 وفاة و11012 إصابة ب​فيروس ​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 209688 إصابة، و1915 حالة وفاة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل انتشار الوباء في ​روسيا​ يحافظ على استقراره بعد تسجيل 10669 إصابة أمس السبت، وما يقرب من ذلك خلال الأيام الأخيرة، فيما شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضا بعد أن تجاوز الـ100 حالة أمس السبت.

ولم يظهر لدى 42,2% من المصابين الجدد أي أعراض للمرض.

وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي ​حالات​ الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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