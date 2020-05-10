سجلت175 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​سلطنة عمان​ ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابة. وجددت الوزارة تحذيراتها بضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وإجراءات السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا الذييجتاح العالم وادى الى اصابة الملايين في العالم. وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب المس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا بسلطنة عمان ليرتفع العدد الى 3399 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.