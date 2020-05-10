وزارة الصحة:14 اصابة بكورونا على متن رحلات موسكو ومينسك والكويت ودوالا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان تسجيل 10 ​اصابات​ ايجابية بفيروس ​كورونا​ على متن الطائرة العائدة من ​موسكو​، حالة من ​مينسك​، حالة من ​الكويت​، وحالتين إيجابيتين من دوالا (​الكاميرون​).

كما أعلنت انه لم يتم تسجيل اي ​حالات​ إيجابية على الطائرات العائدة من ​البحرين​، دبي، لندن و​أوكرانيا​، مشيرة الى أنه "سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أية أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".