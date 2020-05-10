جيبوتي تتحضر لتخفيف قيود العزل

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تنوي حكومة جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي، والتي تضم قواعد عسكرية اجنبية كبرى، تخفيف قيود العزل المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الأحد وزير الخارجية محمود علي يوسف.

وأكد الوزير في تغريدة "بحلول يوم غد (الاثنين) ستبدأ عملية إعادة فتح تدريجي للبلاد في جيبوتي"، مبررا هذا القرار بضرورة أن "يكسب السكان قوت يومهم".

وقال إن ذلك سيتم في ظل "إجراءات وقائية صارمة للغاية"، مثل ارتداء كمامة والتباعد الاجتماعي، وستعود وسائل النقل العام للخدمة وسيسمح رسميا بإعادة فتح أماكن العبادة.

وأضاف الوزير أن الحدود ستبقى مغلقة، لكن استثناءً للعاملين في المجال الإنساني في ظل ظروف معينة، دون ان يورد المزيد من التفاصيل.

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وتعد جيبوتي، التي سجلت رسميا نحو 1200 إصابة بين حوالي مليون نسمة، الدولة الأكثر تضررا في القارة السمراء من حيث عدد المصابين بالنسبة لعدد السكان، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي.

ولكن هذه الإحصاءات قابلة لإعادة المراجعة، إذ أن جيبوتي أجرت اختبارات فحص أكثر بالمقارنة مع العديد من البلدان الأفريقية الأخرى.

وانتقد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الذي يحكم البلاد منذ 1999، مؤخرا، عدم الالتزام بالعزل المفروض على البلاد منذ 23 آذار/مارس.