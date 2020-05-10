ثلاثة مسؤولين أميركيين لمكافحة كورونا في الحجر الصحي

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يخضع ثلاثة مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمكافحة كوفيد-19، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي، لحجْر صحّي بسبب احتمال تعرضهم لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة السبت.

وقالت وسائل الإعلام في بادئ الأمر أن روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنطوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

والمسؤول الثالث هو ستيفن هان، الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأميركية الهيئة المكلفة الإشراف على المواد الغذائية والأدوية.

وتأتي هذه المعلومات غداة الإعلان عن خضوع كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وسجّلت في الولايات المتّحدة مساء السبت 1568 وفاةً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ في بالتيمور (شرق) مقرّاً لها، سجلت مليون و309 آلاف و164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السبت على تويتر وفاة "ثلاثة أطفال نيويوركيين" في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19. وكان قد أعلن قبل يوم عن وفاة أول طفل بهذا المرض.

وكتب الحاكم "على الرغم من أنّ هذا نادر، فإننا نحض الآباء على اليقظة".