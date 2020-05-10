طلب إحاطة لتشكيل لجنة ثلاثية لبحث احتساب أجور المعلمين علي أساس راتب 2020

وقال البلتاجي، في طلب الإحاطة إن مهنة التعليم أحد المهن الهامة التي يجب الإهتمام بتحسين أحوال القائمين بها حيث "المعلم"، بلاسيما وأنه يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به، لكننا نرصد معاناتهم من صرف جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلم.

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وأضاف البلتاجي، أن تلك الأزمة إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس وفتح الباب للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرهم، خاصة انه يخسر كل عام اكثر من 10 آلاف جنيه من المكافآت والحوافز من خلال هذا القرار.

وفي هذا الإطار، طالب البلتاجي بتشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وزارة التخطيط ، ووزارة المالية لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014، حيث أنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020؛ وتعديل هذا العوار بما يحافظ على تحسين وتطوير المنظومة التعليمية ، وبما لا يثقل على ميزانية الدولة.