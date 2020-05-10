شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إنشاء مجلس أعلى للصحة يهدف ضبط وإصلاح المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة سيكون له دورا كبيرا فى ظبط وإصلاح المنظومة الصحية وحل مشكلاتها، مؤكدا أهمية وضرورة وجود جهة موحدة تشرف على منظومة الصحة وقطاعاتها المختلفة.

وأضاف "رحيم" لـ"الخليج 365"، أن قرار الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للصحة يستهدف الارتقاء بقطاع الصحة وتحسين الخدمة، مشيرا إلى أن المجلس فور تشكيله لابد أن يضع استراتجية لتطوير المنظومة الصحية ودعمها وتطوير الخدمة، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الجهات تقدم الخدمة الصحية وهى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، والمستشفيات الخاصة، ووجود المجلس الأعلى للصحة ضرورى للإشراف على هذه المنظومة برمتها، ووضع استراتيجية موحدة للخدمة الصحية المقدمة فى كل الجهات.

كانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن إنشاء مجلس أعلى للصحة، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مع عدد من الوزراء، وكشفت أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للصحة، هو من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحى. الحكومة أعلنت أن المجلس الأعلى للصحة سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة، ويهدف المجلس إلى تأسيس إطار مستدام لحوكمة النظام الصحى فى مصر وبلورة سياسات استراتيجية، لإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تنظيمها وهيكلتها.