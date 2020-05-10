شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": نتلقى خطابات الوزارات بشأن موازنات قطاعاتهم خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل فى الوقت الحالى على جمع مطالبات الوزارات والقطاعات لمشروع موازناتهم بعد الجلسات التى عقدتها معهم الأسبوع الماضى، وتقييم ما سيتم الاستجابة له من مطالب .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة تتلقى خلال الـ 48 ساعة القادمة خطابات من القطاعات المختلفة بتفاصيل مطالباتهم لحسم ما سيتم إدراجه، على أن تعمل اللجنة خلال الأسبوع على تسويد هذه الملاحظات فى مسودة أولى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، موضحا أنها ستسكمل جلساتها الأسبوع القادم وسيكون من بينها جلسة لحسم كيفية حل عجز الإيرادات المتوقعه فى العام المالى الجديد.

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وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد التقت خلال الأسبوع الماضى كلا من وزارة التربية والتعليم والمالية والتموين والاتصالات والتعليم العالى والصحة والتخطيط، والذى أكدوا على ملاحظاتهم بشأن موازنات قطاعاتهم بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد .

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.

وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، كان هناك خياران أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.