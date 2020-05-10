شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ بأكاديمية البحث العلمى لمواجهة كورونا.. تعرف عليها فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوارىء فى أكاديمية البحث العلمى فى مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث أكدت خطة التنمية المستدامة المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الأكاديمية لديها خلال العام المالى الجديد 2020/2021، خطة استثنائية ترتكز على جميع المنصات والتحالفات والمبادرات لإيجاد حلول تطبيقة مبتكرة وسريعة للتعامل مع الأزمة، مع حشد مجتمع البحث العلمى المصرى والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم حلول بصورة عاجلة.

وفى هذا الصدد، نستعرض محاور خطة عمل أكاديمية البحث العلمى لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى ضوء خطة التنمية على النحو الآتى:

1- إتاحة قواعد بيانات البراءات والمتعلقة بصناعة أجهزة طبية أو خامات دوائية تساعد فى مجابهة وباء كورونا على منصة "بنك الإبتكار المصرى".

2- إجراء مجموعة من الدراسات الاستراتيجية بواسطة المجالس النوعية بالأكاديمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمستقبلية والصحية والأمن الغذائى والتعليم والبحث العلمى فى مرحلة ما بعد كورونا.

3- نشر بعض كتب الثقافة العلمية حول الجائحة وتوظيف كل برامج التعاون الدولى لخدمة الهداف السابقة.

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4- العمل على إنتاج وحدات تعقيم متبكرة متحركة للأفراد توضع على مداخل المنشآت وتعمل أتوماتيكيا وتقيس درجات الحرارة عن بعد وتُسجل بعض البيانات الأساسية وتستخدم مواد تعقيم آمنة على الجلد والملابس والبيئة ومتعتمدة من الجهات الدولية.

5- تطوير برامج تطبيقة (موبايل آب) لتتبع المرضى والمخالطين والتصنيع المحلى لأجهزة التنفيس وتطوير شبكات الغازات الموجودة بالمستشفيات من خلال وحدات تحكم بحيث تساعد فى خدمة عدد أكثر من المرضي.

6- اكتشاف مواد معقمة ومطهرة طبيعية وطرق استخلاص اقتصادية، مع إجراء دراسات وراثية وبائية واحصائية على كوفيد -19 تساعد فى تطوير طرق الرعاية الصحية والعزل وتطوير طرق العلاج، وقام تحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، بتصنيع وإنتاج المطهرات إذا قام حالياً بإنتاج ما يقرب من 10 آلاف طن يوميا من المواد المطهرة والمعقمة التى تساعد فى تعقيم وتطهير الجامعات والمستشفيات والمنشآت الحكومية وتعقيم وتطهير أكثر من 60 منشأه حتى الآن.

7- تم إطلاق "الهاكاثون المصرى الافتراضى"، وهى مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا فى مواجهة وباء فيروس كورونا والمساعدة فى الحد من انتشار الفيروس فى مصر وإيجاد الحلول التكنولوجيا اللازمة للتعامل.

8- تم الإعلان عن المنح الاستثنائية من مبادرة "طبق فكرتك" على الموقع الرسمى للأكاديمية، واستهدفت المنح ابتكار حلول جديدة واستخدام أدوات التصنيع السريعة واسعة الانتشار.