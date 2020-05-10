محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 34 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية تأثرا بعدوى جماعية وقعت في ملهى ليلي في حي إيتايوان المشهور بالثقافات المتعددة وسط العاصمة سول.
وقالت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن معدل الإصابة اليومية بكورونا تخطى عتبة الثلاثين مرة أخرى بعد 28 يوما، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 32 شخصا في يوم 12 من أبريل الماضي. وبلغت حالات الإصابة الجديدة خلال يوم أمس 34 حالة، من بينها 26 حالة انتقال عدوى داخليا و8 حالات واردة.
وأعلنت قيادة الحجر الصحي المركزي اليوم أن عدد المصابين زاد بـ34 حالة حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,874.
وحسب المنطقة، اكتشفت 12 حالة في سول وحالتان في دايجو و3 حالات في إنتشون و6 حالات في إقليم كيونجكي وحالتان في إقليم تشونج تشيونج وحالة واحدة في جيجو.
ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، لتصل حصيلة الوفيات الكلية إلى 256.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا نتيجة لعدوى جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.