ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند إلى 62939 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 62939 حالة.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2109 حالات، بينما تم تسجيل تعافي 19358 حالة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.