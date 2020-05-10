محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 62939 حالة.
وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2109 حالات، بينما تم تسجيل تعافي 19358 حالة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند إلى 62939 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.