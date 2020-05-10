روسيا تجري 5.4 مليون فحص طبي للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

كشف المكتب الصحفي بهيئة حقوق المستهلك الروسية، اليوم الأحد النقاب عن إجراء أكثر من 5.4 مليون فحص طبي للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) منذ بدء تفشي المرض.

وجاء في بيان للهيئة - بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم إجراء 5.4 مليون فحص طبي للكشف عن فيروس "كورونا " المستجد في روسيا، فيما يخضع للملاحظة الطبية 243 ألف شخص.

وأشار البيان إلى إجراء 226 ألف فحص طبي للكشف عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا " المستجد في روسيا بلغ 198 ألفا و676 حالة حتى أمس السبت فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1827 حالة وفاة.