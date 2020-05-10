استراليا: نؤيد أوروبا بشأن اجراء تحقيق مستقل حول مصدر كورونا في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- (أ ش أ): قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت "إن بلاده تؤيد مقترحا أوروبيا لإجراء تحقيق مستقل حول مصدر فيروس كورونا المستجد داخل الصين". وأكد هانت في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، تأييد اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن إجراء تحقيق مستقل وعمل منظم بشأن الأسواق الرطبة. وكانت الحكومة الأسترالية قد دعت قبل أسابيع لإجراء مثل هذا التحقيق لفهم كيف بدأ انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية حتى يمكن التصدي لمثل هذه الأوبئة في المستقبل وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا.

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