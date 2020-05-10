تداول إجابات امتحان الجبر و التفاضل لثانية ثانوي على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداولت بعض طلاب الصف الثاني الثانوي، إجابات امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وشاركت مجموعات على فيسبوك، صور من إجابات الامتحان مكتوبة على ورق أو تصوير إجابة كل سؤال من التابلت ورفعها في تعليق داخل الجروب.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، إلكترونيًا من المنازل .

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ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بإجمالي 573 ألفًا و677 طالبا وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.