روسيا: 58 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو ليرتفع الإجمالي لـ 1068

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أعلن مركز إدارة الأزمات المضادة للفيروسات بروسيا، تسجيل 58 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز- في بيان أصدره اليوم الاحد وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "في موسكو توفي 58 مريضا نتيجة الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1068 .

من جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية التابعة لمنظمة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، اليوم، أن أكثر من 240 ألف مواطن روسي يشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا وما زالوا تحت الإشراف الطبي في أنحاء روسيا.

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وذكرت الخدمة الفيدرالية للمراقبة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان أن "ما يصل إلى 243 ألف شخص ما زالوا تحت الإشراف الطبي".

ووفقًا لوكالة "تاس"، فقد تم إجراء أكثر من 5.4 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، مع 226 ألف اختبار- خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت أحدث الإحصاءات إلى إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وتم الإبلاغ عن أكثر من 275 ألف حالة وفاة، وحتى الآن تم تأكيد ما مجموعه 198 ألفا و676 حالة إصابة بالفيروس التاجي في روسيا، شُفي 31916 مريضًا من الفيروس.