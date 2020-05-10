أكبر ولايات أستراليا تخفف إجراءات العزل العام

قالت غلاديس بيريغليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، الأحد، إن أكبر ولايات أستراليا التي توجد بها سيدني ستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها يوم الجمعة بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.
وتعد نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا من فيروس كورونا في أستراليا حيث بلغ نصيبها من حالات الإصابة المؤكدة والوفاة نحو 45 في المئة منإجمالي الحالات بأستراليا، ولكنها سجلت حالتين جديدتين فقط يوم السبت من بين نحو عشرة آلاف شخص أجريت لهم اختبارات مما مهد الطريق أمام تخفيف حذر لتدابير العزل العام.
وذكرت بيريغليان للصحفيين اليوم الأحد: " ليس معنى تخفيفنا القيود أن الفيروس أصبح أقل فتكا أو أقل خطرا. كل ما يعنيه
وابتداء من 15 مايو ستفتح نيو ساوث ويلز المقاهي والمطاعم لاستيعاب عشرة زبائن في المرة الواحدة والسماح بالتجمعات الخارجية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص وزيارات ما يصل إلى خمسة أشخاص لمنزل.
وسيتم السماح للملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها بحدود صارمة.
وتتوافق هذه الخطوات مع خطة مؤلفة من ثلاث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام أعلنت خطوطها العريضة الحكومة الأسترالية يوم الجمعة وتتضمن عودة نحو مليون شخص للعمل بحلول يوليو.
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