"امتلاء" مستشفيات مخصصة لعلاج مرضى كورونا في المكسيك

بدأت مستشفيات في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم السبت وذلك بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة، ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.
وتشير بيانات حكومة المدينة إلىامتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عاما مخصصا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.
وعُلقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة تقول إنه لميعد لديه أسرة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.
ووضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.
وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.
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