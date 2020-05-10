تأجيل الانتخابات الرئاسية البولندية بسبب كورونا

تم تأجيل الانتخابات الرئاسية في بولندا، التي كانت مقررة في الـ10 من مايو الجاري، إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بأن مجلس النوابالبولندي، تمكن من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ووفقا لنائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل. يجب الآن أن يوافق على القانون الرئيس الحالي أندريه دودا، الذي تحدث سابقا عن تأييده لهذا الاقتراح".
ويخشى معارضو التصويت البريدي، أن تتعرض الانتخابات للتزوير وتكون غير نزيهة وغير شفافة.
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