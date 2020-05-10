الطيران الأمريكي يوافق على الكشف عن درجة حرارة المسافرين

عبرت مجموعة تجارية تمثل أكبر شركات الطيران الأمريكية عن تأييدها لإدارة أمن النقل في الكشف عن درجات حرارة المسافرين والموظفين خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت مجموعة "أيرلاينز فور أمريكا" إن هذه المراجعات "ستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات الطيران والمطار. وستوفر أيضا مراجعةدرجات الحرارة ثقة إضافية مهمة من قبل الناس لإعادة إطلاق السفر جوا واقتصاد بلادنا".
وقال مسؤول أمريكي أمس السبت، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إجراء هذه المراجعات، مشيرا إلى أن هذهالقضية قيد مباحثات مكثفة بين الوكالات الحكومية وشركات الطيران الأمريكية، وأضاف أنه من المحتمل اتخاذ قرار بشأن ذلك هذا الأسبوع.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن مراجعة درجات الحرارة لن تقضي على خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها يمكن أن تكون رادعا لمنع الناس الذين ليسوا على ما يرام من السفر.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و309 آلاف إصابة بالفيروس حتى الآن.
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