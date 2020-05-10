كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يقترب من ترامب ويصيب موظفين بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أنتوني فوتشي خبير الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوتشي، إنه سيخضع "للحجر الصحي" بعد اتصاله بموظف في البيت الأبيض أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، أضاف فوتشي، أن إصابته بالفيروس "منخفضة" بناء على نوع الاتصال الذي تعرض له من قبل موظف البيت الأبيض.

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وقد أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأن فوتشي سيقى في المنزل، ويعمل عن بعد، ويرتدي قناعا واقيا باستمرار لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أنه قد يذهب إلى مكتبه بمعهد الصحة الوطنية، خلال هذه الفترة ، لكنه سيكون الشخص الوحيد هناك.

ولفت خبير الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية، إلى أنه إذا طُلب منه الذهاب إلى البيت الأبيض أو الحضور لجلسة استماع في الكونغرس، فسوف يرتدي القناع ويحافظ على التباعد الجسدي.

وكانت نتائج فحص فيروس كورونا المستجد التي أجريت على فوتشي، ظهرت بأنها سلبية.

وكشف مسؤولون، يوم الجمعة الماضي، أن نتيجة فحص فيروس كورونا للناطقة باسم نائب الرئيس الأميركي جاءت إيجابية، لتصبح ثاني موظف في البيت الأبيض يصاب بالعدوى، في وقت ظلّ فيه الرئيس دونالد ترامب على موقفه الرافض لوضع كمامة حتى خلال تكريمه للمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وجميعهم في التسعينات من عمرهم.