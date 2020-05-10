كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ووهان تسجل أول إصابة جديدة بكورونا منذ أكثر من شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت مدينة ووهان، المركز الأصلي لأزمة الفيروسات التاجية، يوم الأحد عن أول حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 3 أبريل، وفقا لمسؤولين صحيين محليين.

المريض في حالة حرجة حاليًا، وقد أثبتت زوجته أيضًا أنها إيجابية وتم الإبلاغ عنها كحالة بدون أعراض. يعيش المريض في حي سجل 20 حالة مؤكدة بشكل عام.

وقالت اللجنة الطبية في ووهان نقلا عن خبراء طبيين إن الحالة الجديدة مبطنة بـ "عدوى الماضي في المجتمع". تم إرسال خمسة مرضى من المجتمع لا تظهر عليهم أي أعراض، بما في ذلك زوجة الحالة الجديدة، إلى المستشفيات للمراقبة. لا تشمل اللجان الصحية الوطنية والمحلية في الصين الحالات بدون أعراض في أعداد الحالات المؤكدة.

أعادت الصين فتح حدود ووهان بعد إغلاق 76 يوما في 8 أبريل. وحتى يوم السبت، تم تأكيد 50334 حالة في المدينة، وفقا للجنة.

