كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد ضحايا كورونا في البرازيل يتجاوز 10000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن الفيروس الجديد لا يزال يضرب البلاد بشدة، حيث لقي ما لا يقل عن 10،627 شخصًا حتفهم بسبب الإصابة بـ Covid-19.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 10.611 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليومين الماضيين، وبذلك يصل العدد الإجمالي على مستوى الدولة إلى 156،061 حالة.

البرازيل لديها أكثر حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في أمريكا اللاتينية وهي في أعلى 10 دول على مستوى العالم لهذا، وفقًا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

وقد نفى رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، مرارًا وتكرارًا التهديد بالفيروس، وحذر من تأثير التدابير الوقائية، مثل الحجر الصحي وحالات الإغلاق، على اقتصاد البرازيل.

