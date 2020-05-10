كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول بالصحة الصينية يعترف بضعف نظام الصحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صحي صيني يوم السبت إن وباء الفيروس التاجي كشف النقاب عن نقاط ضعف في نظام الصحة العامة في الصين في اعتراف عام نادر بالنقص من داخل الحكومة الاستبدادية، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان".

فقد قال لي بين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة، خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، إنه "في الوقت الذي نتعامل فيه مع الوباء، اكتشفنا أن الصين لا تزال لديها نقاط ضعف في أنظمة الوقاية والسيطرة على الوباء (وكذلك) أنظمة الصحة العامة. إنه اختبار كبير لقدرة بلادنا ونظام الحكم."

وتابع قائلا ان الصين ستحسن الان الوقاية من الامراض ونظام الصحة العامة وعمليات جمع البيانات.

في الأسابيع الأخيرة، هاجمت إدارة ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بسبب تعاملها مع تفشي المرض، وشككت في عدد القتلى وانتقدت ردها المبكر على الفيروس.

أبلغت الصين عن 14 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد حتى 9 مايو، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 82.901، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

